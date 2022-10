A baloldali Momentum Mozgalom bukott elnöke, Fekete-Győr András és a párt jelenlegi elnöke, Gelencsér Ferenc is részt vett a demonstráción, de ott volt még több más momentumos országgyűlési képviselő: Bedő Dávid, Orosz Anna és a magának közgazdászdiplomát hazudó Hajnal Miklós is - számol be róla a Magyar Nemzet.

A Jobbik bukott pártelnöke, Jakab Péter, Kunhalmi Ágnes és más MSZP-s politikusok, de a Gyurcsány-párt is megjelent. Felbukkant a DK-s Barkóczi Balázs képviselő, Gréczy Zsolt, Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester és Komáromi Zoltán is.

A demonstrációt a Gyurcsány Ferenc szatellitszervezetének is nevezett Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szervezte.

A baloldal tehet róla, hogy eddig még nem jött meg a tanárok pénze Brüsszelből, hiszen ők ellene szavaztak annak, hogy Magyarország megkapja a jogos jussát

– mutatott rá Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője felhívta a figyelmet: ne feledjük, hogy azok a források, amelyekre 2021 óta várunk, járnak hazánknak, nem könyöradományok. Az elemző szerint a baloldal politikai tőkét próbál kovácsolni a tanárok helyzetéből. – Miközben tehát a baloldal itthon gerjeszti a hangulatot, Brüsszelben azért kardoskodik, hogy a pedagógusok bérfejlesztésére szánt forrásokat ne kapja meg hazánk – fogalmazott.

Pálfalvi Milán szerin a baloldali hangulatkeltők célja, hogy minél nagyobb botrány keveredjen egy olyan ügyből, aminek okozói éppen ők maguk. A kormány ugyanis betervezte a költségvetésbe a tanárok bérfejlesztését, Brüsszelnek már csak a nekünk járó forrásokat kellene folyósítania.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.