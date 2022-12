Napjainkban – a francia államfőn keresztül – már maga az Európai Unió is stratégiai autonómiát igényel önmaga számára a világban, miközben több jel is arra utal, hogy „az EU-t szőröstől bőröstől a történelem éppen most dobja föl kicsontozásra a 21. század hentespultjára” – mondta.