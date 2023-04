Azt tudjuk, hogy mielőtt az Action for Democracy az első átutalást elküldte a dollárbaloldalnak, Alex Soros és az AfD-t irányító Korányi Dávid találkozhatott Münchenben, egy konferencián, legalábbis más logikus magyarázata nincs annak, hogy Korányi ott volt. Feltűnő azonban az is, hogy a Soros-fiú a közösségi médiában elhelyezett képekkel – finoman szólva – „orientálja” egyrészt a baloldali adományozókat, másrészt az amerikai és a nyugati politikát is. Ez látható az Ukrajnáról közölt képeken is – amikor kritikus helyzetbe kerül Ukrajna, akkor mindig jön egy Alex Soros-bejegyzés, aztán az ukránoknak megfelelő döntés. Nyilvánvaló, hogy a magyarországi háborúpárti plakátkampányban is nagy szerepet játszott a Soros-birodalom – jegyzi meg a portál.