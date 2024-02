Később kiderült:

az A-Híd csaknem másfél milliárdot utalt a Vig Mór érdekeltségébe tartozó Sunstrike Kft.-nek. A cégtől a sajtóhírek szerint 900 millió forintot aztán továbbutaltak Vig magán- , illetve ügyvédi letéti számlájára.

A pénzt pedig rövid időn belül készpénzben fel is vették. Az ügyben a NAV-nyomozás mellett több feljelentés is született sikkasztás, hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával, de a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálatot indított.

Magyar Nemzet cikke érdekes érdekes körülményként idézi fel azt is, hogy a botrányos beruházást a hazánkat rendre súlyos korrupciós vádakkal illető Transparency International készítette elő.