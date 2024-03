A központ We Win, They Lose – Amerika választ című csütörtöki rendezvényén a közlemény szerint az elemző arra is kitért, hogy az Egyesült Államok lakosságának 86 százaléka szerint Joe Biden túlságosan idős, míg

Donald Trump továbbra is birtokában van a szükséges képességeknek.

Az előrejelzések egyelőre biztatóak, Donald Trump mind a hat fontos „ütközőállamban” – amelyek közül többet nagyon kevés szavazattal vesztett el 2022-ben – jelenleg győzelemre áll – emelte ki az eseményen Mike Gonzalez.