Egykoron még a tatabányai főmérnök munkaköri leírását is mellékeltem a javaslatomhoz a város akkori vezetésének. Most viszont újra itt az ideje, hogy az ötletet „leporoljuk”, hiszen a hírek szerint a pécsi sírkert üzemeltetője több fejlesztést is tervez a Rauch János Városi Sírkert Megújítási Program keretében, annak érdekében, hogy a Siklósi úti temető fennállásának 120. évfordulójára megújuljon.

Annak idején Rauch János városi főmérnök tervei alapján építették meg a Siklósi úti temetőt. Ami azt jelenti, hogy akkor már volt a városnak főmérnöke.

A ciklusokon átnyúló főmérnökhiány azért okoz problémát, mert rengeteg olyan dolog van, amely lefedettség hiányában nem működik. A főmérnök feladatkörébe kellene, hogy tartozzanak azok a feladatok, amelyek a főkertész, vagy a főépítész hatáskörein túlnyúlnak, és ma senkire sem tartoznak közvetlenül, csak áttételesen.

Ilyen többek között a temetőfejlesztés, az utak, járdák állapotával kapcsolatos tennivalók, a tömegközlekedés, de még az utcanév- és házszámtáblák megléte, pótlása is. Van még több mint egy éve az önkormányzatnak, hogy ezt a hiányt pótolja, valamint arra is, hogy pályáztatás útján keressen a város egy menedzsert, aki mindazokat a dolgokat, amelyek Pécs fejlődését meghatározzák, kidolgozza, felügyelje.

Egy párton kívüli, volt önkormányzati képviselő