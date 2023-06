- Ismét megrendezik a techno partyt a Tettyén ezen a hétvégén. Jóllehet a környéken élők - köztük én is - már tavaly is szóvá tették, hogy nem ez az ideális helyszíne ennek az egész éjszakás rendezvénynek. A Havihegyen élők egy szemhunyásnyit se tudtak tavaly aludni - vélhetően ez most se lesz másként. Miért ragaszkodnak vajon a Tettyéhez a szervezők? És miért kapnak a sorozatos panaszok ellenére engedélyt a buli megrendezésére? - tette fel a kérdést olvasónk.