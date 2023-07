Egy ismerősömnél voltam látogatóban egy baranyai, nagy férőhellyel rendelkező szeretetotthonban. Itt mesélte el a történetet, melyet igazán nem gondoltam volna erről a helyről ezidáig. A szobákban található ugyanis egy-egy kis hűtő, melyben a bent lakók tarthatják a hűtést igénylő, saját élelmiszereiket.

És itt jön a sztori lényege, többen nemcsak élelmiszert tartanak itt, hanem alkoholt is, nagy mennyiségben. Ismerősöm látott olyat is, hogy több tálca sör volt valakinek a hűtőjében. Ezt a sört (vagy bort, vagy bármi más alkoholt, amelyet például a hozzátartozóktól kapnak) pedig nemcsak tartogatják, hanem fogyasztják is jócskán. Mint megtudtam, volt már olyanra is példa, hogy valaki úgy berúgott az intézményben, hogy elesett és mentőt kellett hívni hozzá.

A nővérek, gondozók pedig nem igazán tudnak mit kezdeni a kialakult helyzettel, elvileg többször is szóltak már az intézmény vezetésének, de érdemi változás nem történt. Elmondások alapján ugyanis nem tehetnek semmit, a bent lakóknak ez az otthonuk, nem korlátozhatják őket abban, hogy mennyi alkoholt fogyaszthatnak.

Én személy szerint nem tartom jó dolognak, hogy az idős, akár több alapbetegséggel rendelkező gondozottak korlátozás nélkül fogyaszthatnak alkoholt. Nem vagyok álszent, én sem várnám el tőlük a teljes absztinenciát, de jobban odafigyelhetnének arra, hogy ki mennyit ihat (betegségeiktől függően pl.). Ez lenne a többi gondozott, az egészségügyi ellátórendszer és nem utolsó sorban a saját érdekük is.

