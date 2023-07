Az elmúlt napokban több médiafelületen is megjelent, hogy Pécsen a Balokány-tóból egy hajléktalan kimentett egy fuldokló nőt. Sajnos az azóta eltelt időben nem olvastam sehol, hogy a szociálisan érzékeny városvezetés reagált volna a hírre. Régen, ilyen esetben életmentő érmet, vagy más, valamilyen elismerést adtak át a bajba jutotton segítőnek. Azon is elgondolkodhattak volna, hogy esetleg valamilyen lakáshoz juttatják az ilyen önfeláldozó embert. Ugyanis, mint köztudott, a szociális lakások elosztásában meglehetős gyakorlatra tettek szert az utóbbi időben. Tehát, most szociális alapon is lehetne folytatni!

