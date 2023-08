A Melinda utcában azóta teljes a káosz. Elviselhetetlen forgalmat zúdítottak rá erre az utcára, amelynek szélessége amúgy mindössze egy autó haladását teszi lehetővé. A burkolat ezen a szakaszon is elég rossz állapotú, ennek ellenére az oda betérő autók száguldoznak, nem tartják be a lakó-pihenő övezetre vonatkozó sebességhatárokat, még arra sincsenek tekintettel, hogy itt egy játszótér is a közelben.