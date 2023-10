Pedig, mint korábban is jeleztem, a Pécs-Villány vonalnak vannak lényegesen rosszabb állapotban lévő szakaszi is, azokra még inkább ráférne a felújítás, a szélesítés, a padkajavítás. Ezen az úton gyakorlatilag minden napszakban meglehetősen erős az ingázó forgalom, ráadásul az élénkülő borturizmus miatt is gyarapodik az előforduló járművek száma. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hol és milyen módon dőlnek el, hogy melyik utak mely szakaszai újulnak meg, kapnak új burkolatot.

Név és cím a szerkesztőségben