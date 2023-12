Hogy miért oda kerültek ezek, ahová, sok esetben teljesen érthetetlen. Indokolatlan például a falu fő utcájában a templom után lévő stop tábla, mivel ott nincs is keresztező utca, ami szükségessé tenné a megállást, és alapos körültekintést. Ugyanakkor megállni tilos táblák több olyan helyre is kerültek, ahol azok jelenlétét semmi nem indokolja. Olyan, mintha lett volna raktáron néhány ilyen jelzőtábla, és azokat véletlenszerűen kitették volna a falu különböző pontjaira. Siralmas és röhejes is egyszerre. Ugyanakkor oda, ahol valóban tiltani kellene a járművek megállását, nem került jelzőtábla. Nevezetesen a postához, ahol az úton sorban állnak az autók, beláthatatlanná téve a kanyart is. Javaslom az illetékeseknek, tegyenek egy sétát a településen, és rendezzék a táblákat úgy, hogy annak valóban értelme is legyen.

A másik, ami bosszantó, az a Kossuth utcai járda állapota - az utat felújították, a munkálatok következményeként azonban az eleve gyenge minőségű járda csak még rosszabb állapotba került. Van, ahol tíz-tizenöt centis a szinteltolódás a gyalogjárón, ami balesetveszélyes. Többen el is estek már ezen a szakaszon emiatt. Úgy tudjuk, hogy nyárig biztosan ezzel együtt kell élnünk, mert akkorra várható talán pályázati támogatás a felújításra. Lehet, hogy az út építésével együtt célszerűbb lett volna a járdát is rendbe tenni...

