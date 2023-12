Nem kell közlekedési ismeretekből vizsgát tenniük a hetven év felettieknek, jóllehet volt egy ilyen uniós elképzelés, de a szabályt végül nem vezetik be, a hírek szerint. Legalábbis egyelőre. Én jövőre töltöm be a hetvenet, és nem érzem, hogy problémám lenne az autóvezetéssel, a reflexeimmel. Balesetmentesen autózok évtizedek óta. Ha szükséges lenne, szerintem gond nélkül le tudnám tenni a KRESZ vizsgát. Viszont az utakon sajnos nekem is volt már kellemetlen tapasztalatom idős sofőr miatt - jellemző a korosabb, az autót nem napi rendszerességgel használó autóvezetőkre, hogy óvatosságból az indokoltnál sokkal lassabban haladnak. Gondolom, azt hiszik, hogy ez így biztonságos. Pedig nem az. Ha valaki túl lassan közlekedik, az is nagyon veszélyes.

Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a családtagoknak van ebben a kérdéskörben komoly felelőssége, és nem a szabályokon kell szigorítani. Van olyan kortársam, aki magától belátta, hogy az autóvezetés már nem neki való. Aki pedig nem ennyire őszinte önmagához, ott kap szerepet a családtagok odafigyelése, intelme.

