Az Expo-sátor múlt szombati rendezvénye kapcsán jelent meg egy olvasói vélemény a február 5-i Dunántúli Napló Postabontásban – ehhez szeretnék kapcsolódni. Az Expo Centerben tartott rendezvények hangereje, valamint a lakosságot zavaró hatásai miatt már több esetben írtam levelet az illetékeseknek. Sajnos ezek nem vezettek eredményre, a rendezvények egy része még most is rendkívül hangos. Ennek szenvedő alanyai voltunk múlt szombaton éjjel is. A jogszabály lakott területen, a hálószobában 30 decibel hangerőt határoz meg.