Remélhetőleg mihamarabb sor kerül az elektromos rollerek használatának szabályozására - bizakodnak olvasóink.

- A rollerezés szabályainak szigorítására remélhetőleg nem kell már sokat várni. Hamarosan itt a tavasz, boldog-boldogtalan két kerékre fog pattanni, emiatt elkezdődik a rémálomszerű időszak az autósok számára. Mert sisak, védőruházat nélkül száguldoznak - láttam már gödörben elakadni rollerest, aki egyetlen pillanat alatt hatalmasat esett. A bukósisak, a láthatósági mellény szerintem elengedhetetlenek. És 16 évesnél fiatalabbakat csak akkor engednék rollerezni, ha kismotorra van jogosítványuk

- írta olvasónk.

Más a következő problémát fogalmazta meg: - A sétálóutcákban lehet rollerezni is, ami - ahogy azt már a pécsiek közül többen is jelezték - rendkívül balesetveszélyes. Nem véletlen, hogy Párizsból is kitiltották ezeket a járműveket. Itthon szabályozni kellene a megengedett maximális sebességet és - ahogy más országokban ez már bevett gyakorlat - az elektromos rollereket rendszámmal is el kellene látni, illetve kötelező felelősségbiztosítást is köttetni kellene a tulajdonosokkal.