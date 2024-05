Baranyát járva több helyen is tapasztaltam az elmúlt napokban, hogy nyírják az utak szélén a füvet munkagépekkel. Sajnos vannak olyan szakaszok is, ahol a fűnyírást végző, ezáltal rendkívül lassan haladó járművet lehetetlen megelőzni, a záróvonal és a szemből érkező hatalmas forgalom miatt. Hosszú percekig várakoztam Kozármislenyből Pécs felé tartva emiatt, és majdnem el is késtem a programról, ahová mentem. A kérdés: ezeket a munkákat nem lehetne esetleg az esti órákban végezni? Vagy mondjuk éjszaka? Hogy a forgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják? Vagy ez nem szempont? - teszi fel a kérdést olvasónk.