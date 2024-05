Oltási könyv is kell a buszon!? – címmel jelen meg olvasói észrevétel a bama.hu-n – https://www.bama.hu/postabontas/2024/05/oltasi-konyv-is-kell-a-buszon-kerdi-olvasonk) –, amelyre reagálva a Volánbusz Zrt. az alábbi kiegészítést közölte:

Az olvasói észrevételben a Volánbusz Zrt. csomag- és poggyászszállításra vonatkozó oldala található belinkelve, ahol valóban nincs megemlítve az oltási könyv, de az oldal elején rögtön fel van tüntetve – valószínűleg ez elkerülte a levélíró figyelmét –, hogy további információk a belinkelt üzletszabályzatunkban találhatók. (Üzletszabályzatunkat ezen az oldalon találja: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat)

Üzletszabályzatunk szerint:

11.2. Kutya szállítása esetén az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási könyvével (″Kisállat egészségügyi könyv″) vagy az útlevelével (″Kedvtelésből tartott állat útlevele″) és kérésre azt az autóbusz-vezetőnek vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

Ez a szabály nem újkeletű, a kutyát szállító utasoknak eddig is rendelkezniük kellett a kutya oltási könyvével – és munkatársunk kérésére eddig is be kellett mutatniuk.

Az állatok szállítására vonatkozó információkat egyébként a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) adott válaszok is tartalmazzák, ezek szintén megtalálhatók a honlapunkon:

https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/gyik/allatok-es-targyak-szallitasara-vonatkozo-kerdesek

Javasoljuk tisztelt utasainknak, hogy kérdés vagy panasz esetén minden esetben forduljanak bizalommal a Volánbuszhoz az [email protected] címen, s ahogy eddig, úgy a továbbiakban is készséggel állunk rendelkezésükre.

Utasunktól az esetleges kellemetlenség miatt elnézést és megértést kérünk.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság