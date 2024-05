Nem kell azon csodálkozni, hogy az Expo Center is a többi romos pécsi épület sorsára jut hamarosan. A Postabontásban többen, több téma kapcsán is leírták már véleményként, hogy a városnak nincs gazdája. Az Expo Center példája is ezt jól mutatja. Miután a nemrég történt felújítások ellenére sincs egy valamirevaló, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő sportcsarnoka a városnak, az Expo Center kiváló rendezvényhelyszín lehetne. Nem véletlen, hogy a Pécsi Egyetemi Napoknak is ezt a helyet választották. Igaz, hogy a kertvárosiak közül ennek többen az épületből kiszűrődő hanghatások miatt nem örülnek, de legalább van hol egy ilyen nagyrendezvényt megtartani.