Igaz, én nem a pécsi Kertvárosban élek, de rendszeresen megfordulok abban a városrészben is, és az általam látottak alapján túlzónak tartom ezeket a reakciókat. Miért kellene elűzni a madarakat a városból? A varjak is élőlények, és én nem érzem azt, hogy annyira elviselhetetlen lenne a károgásuk. De ugyanígy a kutyák miatt is sok panaszt lehet olvasni - a minap például valaki azt kifogásolta, hogy a szomszédjában az eb megállás nélkül csahol. Ami vélhetően túlzás, de ha így is van, szerintem ezért nem az állat a hibás. A közterületeken a gazdák által fel nem szedett kutyaürülék miatt is sokan panaszkodnak - érdekes, én nem látom tragikusnak a helyzetet. Azt viszont rendszeresen tapasztalom, hogy a kutyáikat sétáltatók zacskót visznek magukkal, és össze is szedik az utcáról a kutyagumit.

Az állat nem ellenség! Együtt lehet élni velük városi környezetben is.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.