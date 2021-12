Bárcsak olyan egyszerűen működne az egész világ, mint ahogy az Petre András valóban nem hétköznapi szemléletmódján átszűrődik. „Nem maximalista vagyok, hanem lelkiismeretes. Nem fölösleges kockázatot vállalok, csak másként gondolkodom. E két, látszólag kis különbség alapozza meg az EU-Solar mottóját: nem feltétlenül új dolgok alkotása a célunk, sokkal inkább a már meglévő tudás, technológiák újragondolásával, újszerű, meglepő helyeken történő felhasználásával teremtünk értékeket” – mutatkozott be az EU-Solar Zrt. alapítója és vezérigazgatója a nem mindennapi felütéssel.

A cég a kezdetektől a hazai napelempiac aktív részese, mára, mondhatjuk az egyik legtapasztaltabb, legszélesebb körű szolgáltatásokat nyújtó képviselője. Megújult ügyfélszolgálatával, a saját fejlesztésű szervizasszisztens-alkalmazással kiemelkedően gyors és szakszerű megoldást nyújt ügyfelei minden kérdésére. A legtöbb piaci szereplővel ellentétben nemcsak telepíteni tudják a – bármekkora méretű – napelemrendszereket, közte kizárólagos hazai forgalmazóként a világszínvonalú Growatt invertereket, hanem ha probléma adódik velük, alkatrésszel, gyors szervizzel is azonnal segítenek az ország legtávolabbi szegletében, legkisebb településén is. Emellett, és ez már szinte kuriózum, a legteljesebb körű ügyintézéssel – beleértve a hiteleket, kkv-knak a pályázatírást is – vesznek le minden terhet megbízóik válláról. Mindezzel elérve, hogy már tavaly 10%-os összpiaci részesedésüket az idén 50%-kal növelni is tudták, így a lakossági szektorban a legnagyobb szereplőkké váltak – megelőzve a náluk immár együttesen is kisebb részt kiszolgálni képes nagy áramszolgáltatókat is.

Az EU-Solar a világjárvány béklyójában sem lassított a tempón vagy szűkített a profilján, épp ellenkezőleg: fejlesztett. És mára elérkezettnek látta az időt, hogy belevágjon egy százmilliós nagyságrendű strukturális vállalatfejlesztési projektbe, amelynek részeként hónapokon belül a Budapesti Értéktőzsde jeles cégeinek sorába kerülhet.

Töretlen fejlődésüket az eredményes toborzás, a szakmai felkészültség, a hatékony delegálás és a fejlett vállalatirányítási rendszer is segíti, amely során adatalapú, naprakész kontrollingfolyamataikat minden esetben célirányos döntésekkel zárják le.

Természetesen nem csak nyitottak, újult erővel nyitnak a külvilág felé is: Horvátországban már működik leányvállalatuk, hamarosan a volt Jugoszlávia és a tágabb térség országaiban is bővítenek. Eközben is nagy hangsúlyt helyezve a kiemelkedő szakmaiságra: állami nyilvántartásba vett felnőttképző intézményként (EDU-Solar) az ország legmagasabb színvonalú képzése keretében piacképes, jövedelmező, napelemszerelő szakma művelésére készítik fel a hozzájuk jelentkező villamossági szakembereket. Az edukatív informálásra ügyfeleik, partnereik, a szakmai és civil szféra esetében kiemelten figyelnek. Publikációk, hírlevelek, szakmai cikkek sorozatával kínálnak naprakész, érdekes információkat számos fórumon, online közösségimédia-oldalaikon elérhető Tudástár rovatukban játékos galériákon keresztül mutatják be a napelemrendszerekkel kapcsolatos tudást, döntik le a tévhiteket. 300 ezernél(!) több, hetente 4-5 ezerrel bővülő hírlevél-feliratkozójuk részére folyamatos, oktató kampányt folytatva a megújuló energiák felhasználásának előnyeiről.

Közben nem feledkeznek meg arról sem, hogy mindabból az értékből, amelyet partnereikkel együtt megteremtettek, visszajuttassanak valamit az arra rászoruló (civil) szervezetek számára is. Évek óta támogatnak rendszeresen gyermekintézményeket, kórházakat, sportköröket, alapítványokat. „Legkiemelkedőbb projektünk során tavaly, a járvány közepén 100 millió(!) forint értékben ajándékoztunk (pontosabban adtunk el 1, azaz egy forintért) wifi-modulokat napelem-tulajdonos családoknak” – emelt ki egy valóban nagyívű programot a cégvezető.

Mindezt elismerések, díjak sorával fémjelezve (Szerethető munkahely, Üzleti etikai díj, Bisnode AAA minősítés, legfrissebb büszkeségükként pedig a nagyközönség bizalmát visszaigazoló, novemberben átvett Business Superbrands-díj).

Egyik legfontosabb céljuk, hogy minél többet tegyenek – és másokat is erre sarkalljanak – saját emberi élőhelyükért, közvetlen környezetünkért. „Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a fenntartható stratégia nem egyszerűen az EU-Solar cégfilozófiája, hanem termékeink önmagukban is erre hivatottak” – zárták a bemutatkozást az elméletüket és gyakorlatukat haszonnal egyesítő párosítással.

EU-Solar Zrt.: évek, tények, számok

2012: útjára indul a kétszemélyes vállalkozás;

2013: a Grovatt inverterek kizárólagos hazai forgalmazói;

2017: az egymilliárdos árbevétel átlépése; felnőttképzési üzletág elindítása (EDU-Solar);

2018: saját napelempark Siklóson; elektromosjármű-töltési üzletág elindítása;

2020: minden 10. lakossági napelemrendszert az EU-Solar telepíti; a zéró karbonsemlegesség elérése;

2021: közelít a 10 milliárdos árbevételhez; 300 ezer tonna CO2-megtakarítás = csaknem 40 ezer fa elültetésével.