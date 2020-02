A nyár országa télen olcsóbb, de ugyanolyan szép

A Mediterráneum nemcsak nyáron, hanem télen is csodás, sőt még sokkal olcsóbb is. Ez igaz Máltára, ahol sok ingyenes látványosság is várja az odalátogató turistákat.

Bár sokan úgy gondolják, hogy az Európa déli részén fekvő tengerparti országokba csak nyáron érdemes ellátogatni, azok sem csalódnak nagyot, akik télen keresik fel a Mediterráneumot. Sok magyar számára kedvelt úti célpont a Budapestnél is kisebb Málta, amely a főszezonon kívül is rengeteg lehetőséget biztosít a kikapcsolódni vágyóknak – olvasható a Világgazdaság úti leírásában. A januári Málta olcsóbb Főszezonon kívül sokat spórolhat az ember, mert nyáron a repülőjegy sokkal drágább, és a szállodák szobáiért is többet kell fizetni augusztusban, mint az év elején. Összehasonlításképpen: egy decemberben foglalt, januári repülőjegy nem drágább, mint egy teljes árú vonatjegy Nyíregyházáig. A főszezonon kívül is olcsóbb a kikapcsolódás a szigetországban: a meleg hónapokban egy buszjegy két euróba kerül, míg a főszezonon kívül csupán másfél euróért lehet felszállni a helyi járatokra. Érdekesség: az üzletekben a hűtött sörök, üdítők, ásványvizek és energiaitalok húsz eurócenttel drágábbak, mint azok a termékek, amelyeket nem hűtöttek be előre. Nyáron pedig az ember hajlamosabb hetvenöt forinttal többet áldozni a hidegebb italokra, míg a téli Máltán erre nincs szükség. Amire érdemes felkészülni Bár a világ kilencedik legkisebb országa az Európai Unió tagja, és sok más uniós országhoz hasonlóan ugyanabban az időzónában fekszik, mint hazánk, így is érhetnek minket meglepetések, ha Máltára repülünk. A miniállam 1964 óta független Nagy-Britanniától, az idegen uralom azonban sok nyomot hagyott az ország életében, aminek mi magyarok az előnyét és a hátrányát is élvezhetjük. A szigeten mindenki beszél angolul, így könnyen megértetheti magát a turista a helyiekkel. Szokatlan lehet viszont számunkra a jobboldali közlekedés, így aki nem érzi magát biztosnak a volán mögött, annak tanácsosabb az autóbérlés helyett a közösségi közlekedést választania. Másik furcsa, kissé zavaró brit hagyaték a konnektorok szabványa, amely az Európában bevett rendszertől eltérően az angol mintához igazodik, emiatt a turisták többsége csak átalakító segítségével tudja tölteni elektromos készülékeit. Az ehhez szükséges transzformátort szinte bármelyik elektronikai szaküzletben be lehet szerezni, ára hozzávetőlegesen ezerötszáz forint, de Máltán is felkészültek erre, a szállodákban is árulják az átalakításra alkalmas készüléket. A tömegközlekedési szokások is eltérőek, mint hazánkban. Magyarországon a buszok minden megállóban automatikusan megállnak, ha utazót látnak várakozni, ezzel szemben a négyszázezer lelket számláló törpeországban mindig inteni kell a sofőrnek, ha fel szeretnék szállni az adott járatra. Ingyenes látványosságok Télen a klíma kifejezetten kellemes Máltán: 16-20 fok körül ingadozik a hőmérő higanyszála, így az időjárás megfelelő a klasszikus városnézős programokhoz. A szigeten rengeteg a templom – az ország kilencvennégy százaléka katolikus, a helyiek kifejezetten vallásosak –, és a legtöbb egyházi épületbe ingyenes a belépés. Bár januárban a strandoláshoz talán nincs elég meleg, egy kellemes parti séta nem kerül semmibe. Szintén térítésmentesen látogatható a sziget szívében fekvő óváros, Mdina, amely számos híres filmnek és sorozatnak (többek között a Trónok harcának) is forgatási helyszíne volt. Az ország fővárosában, a körülbelül hatezer lelket számláló Vallettában számos erőd található, amelyeket szintén díjmentesen lehet megcsodálni, ahogy a közelben fekvő két gyönyörű parkot is. Szinte mindenhol bevándorlók dolgoznak Egy igazi máltai nem dolgozik – mondta a Világgazdaság munkatársának érdeklődésére egy helyi lakos, amit a városban járva meg is tapasztaltunk. A szálloda recepciósa egy magyar hölgy volt, de találkoztunk az utunk során indiai buszsofőrrel,

nigériai útépítővel,

albán pincérrel és

román felszolgálóval is. Kérdésünkre egy szintén máltai férfi elmondta, hogy főképp Afrikából és a balkáni országokból érkeznek vendégmunkások.