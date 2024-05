A Péterffy Attila polgármester és Bodnár Imre ügyvéd közös ténykedései miatt a Területi Választási Bizottsághoz fordultak, hogy megakadályozzák a Gyurcsány Ferenccel szövetséges városvezetői koalíció újrázását egy álcivil szervezet mögé bújva. A panaszt az a Körömi Attila nyújtotta be, aki korábban maga is segítette 2019-ben Péterffy Attilát, még programjának írásában is szerepet vállalt.

Érdekes dologra hívták fel a figyelmünket olvasóink, miután Péterffy Attiláék szervezetének indulását engedélyezte a Területi Választási Bizottság.

Gyanús pénzmozgások lehetnek

A volt momentumos azért fordult a Területi Választási Bizottsághoz, mert szerinte törvénytelenségek, gyanús pénzmozgások lehetnek annak háttérében, hogy a most regnáló városvezető frakció tagjai nem a korábbi névadó egyesületük (Pécs Jövője) alatt, hanem teljesen frissen létrehozott szervezet (Pécs Jövőjéért) keretei között indul a júniusi választáson.

Körömi beadványában azt is közölte, hogy az új szervezet céljai között önmagában is törvénysértő passzus is van, ezért már az egyesület bírósági bejegyzését sem kellett volna jóváhagyni.

A Területi Választási Bizottság azonban elutasította jogorvoslati kérelmét, érdemben nem is vizsgálta az ügyet, mert szerintük Körömi nem érintett, őt nem éri közvetlen jogsérelem. Mindebből a logikából az fakad, hogy Körömi szerint "a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése nem számít közvetlen jogsérelemnek".

Lapunknak ugyanakkor egy érdekes körülményre is felhívták a figyelmet olvasóink, miszerint éppen aznap, amikor az ügyben Területi Választási Bizottság ülésezett, a szervezet elnöke az egyik kulcsfontosságú baloldali jelölt közeli hozzátartozójának, egy ismert vállalkozónak kedveskedve nyilvánosan üzent a közösségi oldalon, hogy „nagyon jó kép és hiteles" az illető új profil képe. Amire érkezett is a válasz, hogy „köszönöm professzor úr" és a párbeszéd az elnök részéről azzal zárult, hogy „barátsággal".

Jó a kapcsolata Péterffy-féle városvezetéssel

A vállalkozó ráadásul a jelenlegi baloldali Péterffy Attila vezette városvezetéssel is remek kapcsolatot ápol, olyannyira, hogy még akkor is megkaphatott közel 15 millió forintot (EIB-hitelből) a magyarürögi vízfolyás elmaradt rendezésére, hogy lényegében érdemi munkát nem végzett. Az ügyben egyébként hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás.

Szerinte ez nyájaskodás

Körömi a történtekkel kapcsolatban azt mondta, mindenképpen elgondolkodtató, hogy a demokrácia alapját jelentő választások tisztaságát felügyelő bizottság elnöke a döntés meghozatala napján egy olyan személlyel nyájaskodik, aki a döntésben érintett Pécs Jövőjéért Egyesület DK-s jelöltjének a közeli hozzátartozója.

– Nem feltételezem, hogy a jogorvoslati kérelmem elutasítása és a közösségi oldalon történő kommentelgetés között szoros összefüggés van, de mindenképpen beszédes, hogy a TVB elnöke nem tudja megállni, hogy a választás időszakában a tisztsége méltóságát megőrzendő ne menjen bele olyan kijelentésekbe, amelyek felvetik az elfogultság legkisebb gyanúját is. Úgy vélem, hogy önmagában ez a kommentváltás a súlyától és tartalmától függetlenül elég ahhoz, hogy felvetődjön a kérdést, hogy az elnök képes-e ellátni pártatlanul a tisztségét? – mondta.