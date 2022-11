Azzal a tudattal léphetett pályára Portugália a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának második körében, hogy egy esetleges győzelem továbbjutást ér. Persze az uruguayi csapat is kivolt éhezve a pontokra, na meg a gólokra, ugyanis a találkozót megelőzően még a kaput sem találta el.

Na de máris szembetűnő volt Luis Suárez hiánya, még ha Edinson Cavani lehetőséget is kapott. Így tehát a 2010-es világbajnokság óta először fordult elő, hogy kettejük közül legalább az egyik kimarad a kezdőcsapatból három egymást követő vb-mérkőzésen.

Mindenesetre nem a Valencia támadója volt az, aki feljegyezhette hazája első kaput eltaláló lövését, hanem Rodrigo Bentancur, aki nagyszerű érzékkel bújt ki a portugál védők gyűrűjéből, azonban a kapujából kirohanó Diogo Costa még időben zárta a szöget. Ez volt a párharc első ziccere, ráadásul erre is több mint fél órát kellett várni. Az első félidőben Portugália nem igazán volt veszélyes, ugyanis a kapu előtt remekelt a dél-amerikai hátsó szekció. Komoly vesztség viszont, hogy a sérüléséből visszatérő Nuno Mendes sírva hagyta el a pályát idő előtt, vélhetően ismét kidőlt a PSG játékosa a csatasorból.

A második játékrészt kissé felpaprikázott hangulatban kezdte Uruguay, ezt pedig leginkább a portugál labdarúgók lábai bánták. Fociból tehát sokat nem lehetett látni, főleg úgy, hogy még egy szurkoló is berohant a pályára, így ismét állt a játék. Mindennek ellenére jött az 54. perc, mikoris Bruno Fernandes beadásába a leshatárról kilépő Cristiano Ronaldo próbált beleérni, de nem ért hozzá, így védhetetlenül kötött ki a labda az uruguayi kapuba.

Ez kissé felrázta Diego Alonso alakulatát, próbált magasabb fokozatra kapcsolni, de Portugália kiválóan menedzselte a dolgokat, még ha a kapufát is megzörgette a csereként beálló uruguayi csatár, Maximiliano Gomez. Továbbá a hosszabbításban egy büntetőt is kapott a portugál együttes a videóbírónak köszönhetően, igaz, sokáig vitatéma lesz még ez az ítélet, de Bruno Fernandes tette a dolgát, s ezzel eldöntötte a párharcot. Portugál részről kizárólag benne maradhatott hiányérzet, ugyanis a végén a mesterhármasra is volt sansza, de a kapufáról kipattant a játékszer, illetve egy másik szituációban Rochet is résen volt.

Ezzel a diadallal Portugália már biztos továbbjutó, míg Uruguayra még vár egy ki-ki meccs Ghána ellen, ahol csak három ponttal maradna talpon a válogatott.

Portugália–Uruguay 2–0 (0–0)

Labdarúgó világbajnokság, H-csoport, 2. forduló. Lusail. URUGUAY: Rochet – Giménez, Godín (Pellistri, 62.), Coates – Varela, Valverde, Bentancur, Vecino (Arrascaeta, 62.), Olivera (Vina, 86.) – Cavani (Suárez, 72.), Núnez (Gomez M., 72.). Szövetségi kapitány: Diego Alonso. PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo, Pepe, Dias, N. Mendes (Guerreiro, 42.) – William Carvalho (Palhinha, 82.) – Bernardo Silva, Neves (Leao, 69.) – B. Fernandes, Ronaldo (Ramos G., 82.), Joao Félix (Matheus Nunes, 82.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Gólszerzők: Bruno Fernandes (54., 90+3.).