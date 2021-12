A malac ára egy év alatt a harmadára csökkent, a tavalyi 65-70 euró helyett ma alig adnak 18-20 eurót egy 25 kilós malacért a piacon. Ez azt jelenti, hogy ha egy koca leellik, és a malacokat felneveli a gazda, akkor azokat csak veszteséggel tudja eladni. Nem csoda tehát, ha sokan elgondolkodnak azon, vajon megéri-e tovább folytatni ezt a tevékenységet. Ugyanakkor ha egy ország felszámolja a kocaállományát, akkor megszűnik a tenyésztés és a sertéshús-önellátás is. Ez hosszú távon élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. Horváth István szerint ezért most elsősorban a kocatartóknak van szükségük támogatásra. „A válság túléléséhez egyszeri támogatást kértünk, anyakocánként ötvenezer forintot, amihez a gazdák tartási kötelezettséget is vállalnának. Ha ezt megkapjuk, megőrizhetjük a jelenlegi közel kétszázezres kocalétszámot, és túlélhetjük a válságot” – ismertette a szövetség javaslatát Horváth István.