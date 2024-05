Közismert Pécsen, hogy Péterffy Attila még 2020-ban is megígérte a pécsieknek, hogy ebben ciklusban nemhogy elkezdik, hanem meg is valósítják a létesítményt. Mint mondta, „a pécsiek megérdemelnek egy fürdőt, ez a fejlesztés a pécsi városvezetés kiemelkedő vállalása, és azon dolgozunk, hogy még ebben a ciklusban mindenképpen megvalósuljon." Ehhez képest köztudott, hogy egyetlen kapavágás sem történt ez ügyben, és már egyetlen fillér sincs a baloldaliak által 100 milliárdosra duzzasztott projektre. Nem csak az volt az egyetlen ígéret, amit nem tartott be Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, hiszen a buszjegyek árait sem csökkentette, sőt azokat emelte, ráadásul még a szolgáltatás színvonala is csökkent, hiszen „megerősített nyári menetrendet" vezettek be az iskolai szorgalmi időszakra is.

Péterffy kamuzott az olcsóbb netről és telefonról?

Fotó: Löffler Péter

Péterffyt számon kérték!

Péterffy azonban kisebb ügyekben sem tartotta be az ígéretét. A baloldali propagandisták öt éve számoltak be arról, hogy 2019 márciusában indította el az MSZP-DK polgármesterjelöltje a Tavaszi hadjárat elnevezésű kampányát, s ezzel kapcsolatban közölték, hogy „ennek értelmében hétről hétre olyan programpontokat hoz nyilvánosságra, amelyeket megválasztása után polgármesterként számon kérhetnek rajta a pécsiek".

Péterffy akkor az ígérte, hogy „amennyiben bizalmat szavaznak neki, tárgyalásokat kezdeményez egy Tüke-flotta létrehozásáról. Ez egy olyan mobilkommunikációs csomag, ami a pécsi lakosok részére kedvezményes internet- és telefonhasználatot biztosít".

A hangzatos ígéretből semmi sem lett, Péterffyt egyáltalán nem kérték számon ez ügyben sem. Barkóczi Csaba, a Csizmadia Pétert polgármesteri székért indító Fidesz-KDNP-ÖPE képviselőjelöltje a közösségi oldalán videós felvétellel is szembesítette a jelenlegi polgármestert ez ügyben.

Péterffy kapcsán kifejtette, hogy „az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, s szívesen felhívta volna kedvezményesen csevegni a be nem tartott ígéreteiről, de a Tüke-flotta sem elérhető".

– Pécsnek nem hamis ígéretekre, hanem rendre, biztonságra és békére van szüksége. Pécsett rendet kell tenni, Pécsen rendnek kell lenni – fogalmazott.