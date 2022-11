Még májusban jelentette be az örömhírt Caramel és gyönyörű felesége, Szilágyi Szilvi, hogy érkezik második gyermekük. Az immár kétgyermekes édesanya terhessége alatt rendszeresen posztolt követőinek, sőt egy-egy mérföldkövet is ragyogó mosollyal jelentett be.

Szilvi végül november elsején, közösségi oldalán közölte, hogy legszebb születésnapi ajándéka világra jött: megszületett Molnár Miron Ferenc.

Boldogságuk azóta is szembetűnő, az édesanya ugyanis rendszeresen mesél tapasztalatairól egy újszülöttel, és persze arról is, milyen az élet immár két gyermek mellett. A nyolcéves Szofi sokat segít anyukájának, és imádja kistestvérét, akit már hosszú évek óta nagyon várt. Szilvi friss Instagram-sztorijában pedig jól látható a gyerekeken a testvéri szeretet.

A szívem csordultig!

– írta fotójához a boldog anyuka a Bors találata szerint.