Hiába vagyok már ebben hónapok óta, sokan még most is ocsmány szavakkal próbálják elvenni a kedvemet. Innen is üzenném nekik, hogy semmi esélyük. Nem érdekel, mit gondolnak. Sokkal erősebb lettem, amióta ezt csinálom; lelkileg megerősített az Only­Fans. Már tényleg csak nevetek, ha egy rosszindulatú komment kerül elém, de valójában annyi üzenetet kapok, hogy időm sincs foglalkozni velük. Tudom, hogy senkinek sem ártok, sőt inkább úgymond bearanyozom a követőim napjait, tehát inkább jót teszek, de rosszat semmiképp.