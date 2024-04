Az elmúlt néhány évben különböző pályázatokból – főként a a Magyar Falu Programból – mintegy 108 millió forintot nyert a település önkormányzata fejlesztésekre. A helyi egyházközösségek, valamint az iskola felújítására érkező pályázati forrásokkal együtt ez az összeg már a 180 millió forintot közelíti

– Busz Balázs, Magyarbóly polgármestere számolt be a települést érintő beruházásokról.

Az utóbbi években többek között kommunális eszközök beszerzésére, járdafelújításra, a játszótér fejlesztésére, a felelős állattartás elősegítésére, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületének felújítására és eszközbeszerzésre is nyertek támogatást. Megújultak a településre vezető utak is a Magyar Közút Zrt. beruházásában, a Villány és Beremend felé vezető közutak fejlesztésének a közlekedők, munkába járók igazán örülhetnek.

Az egyik legjelentősebb projekt a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése volt. A felújítással sikerült energiahatékonyabbá, gazdaságosabbá és esztétikusabbá tenniük az önkormányzat épületét. A munkálatok során akadálymentesítették is a hivatalt, a belső terek is átalakultak, nyílászárókat cseréltek, födémszigetelést végeztek, napelemeket szereltek fel

– sorolta fel a polgármester.

A Magyar Posta több vidéki kirendeltségét is bezárta, ám a falvakban élők többsége ragaszkodik hozzá, hogy a postai szolgáltatások helyben, megfelelő körülmények között legyenek elérhetőek. Magyarbóly Község Önkormányzata postapartneri szerződést kötött a Magyar Posta Zrt.-vel és átvette a helyi posta üzemeltetését. Így ugyan szűkebb nyitva tartással, de megmaradt a postahivatal, sikerült megmenteni, illetve helyben tartani a szolgáltatást.

Busz Balázs a következő időszakkal kapcsolatban elmondta, a pályázatokat figyelemmel követik. A kamerarendszer kiépítése folyamatban van, a közvilágítás modernizálásával kapcsolatban is vannak elképzeléseik. Terveznek még az óvoda környékére egy parkolót is. A települési önkormányzat szorosan együttműködik a német nemzetiségi önkormányzattal valamint egy helyi egyesülettel, a programok szervezését, lebonyolítását is általában közösen végzik. A következő rendezvény a majális lesz Magyarbólyban május 1-én, majd június 1-én a gyermekek lesznek a középpontban, akkor tartják meg a gyereknapi programot állatsimogatóval, buborékfocival és egyéb kapcsolódó programelemekkel. A falunapot a nyár folyamán rendezik majd meg.

Az általános iskolát fejlesztették

A településen iskola, óvoda és minibölcsőde is működik. Ma már 14-15 elsőssel indulnak a tanévek, 70-80 diák között mozog a tanulók létszáma. Az intézményben a fenntartó is látott potenciált, így a Mohácsi Tankerületi Központ a Magyar Falu Programnak köszönhetően 35 millió forint értékben újította meg az oktatási intézményt. Itt is történt nyílászárócsere, a lapostető vízszigetelése, a csapadékvíz elvezetése és a szikkasztó megépítése. Fedett féltetőt kaptak a mosdók bejáratai és világítást korszerűsítették.