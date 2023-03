A vezérigazgató arról is szólt, hogy

a nemzeti színházakat arra buzdítják, hogy a nemzetiségi színházak ügyét tekintsék saját ügyüknek.

Köszönetet mondva a szervező és fellépő művészeknek hozzátette: a nemzetiségi színházakkal együttműködve egyéb rendezvényekre is nyitott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára, Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója és Dósa Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum mûvészeti igazgatója (b-j) a Jelen/Lét Fesztivál sajtótájékoztatóján a Nemzeti Színházban 2023. március 9-én

Fotós: Soós Lajos / Forrás: MTI

Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója kiemelte:

újdonság, hogy az idei fesztivál programja workshopokkal bővül, nemzetközi szaktekintélyek oktatják a szakma fogásait.

Workshopot tart Predrag Vukovic-Pedjolino drámapedagógus, színházi bohóc, aki Peter Brooktól is tanult Hollandiában, C. Nagy István a commedia dell'arte karakteralkotásról tanít, Vadim Gusev, a Demidov-módszert oktatja, Adam Devenport Chubbuck-technikát tanít. Emellett színészportrék is gazdagítják a programot, valamint megemlékeznek Gergely László rendezőről, színházvezetőről, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség korábbi elnökéről is.

A fellépők között van a Vertigo Szlovák Színház, az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház, a Magyarországi Szerb Színház, a bolgár Malko Teatro, a CinkaPanna Cigány Színház, a Kassai Állami Színház, a Karaván Színház, az Urartu Örmény Színház, a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn, a Theater Jetzt, a Pécsi Horvát Színház, az Ani-Budavári Örmény Színház, a Romano Teatro, az Amfitheatro Görög Nemzetiségi Színház és a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata.

A Jelen/Lét Fesztivál a Magyarországi Szerb Színház szervezésében, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség és a Magyar Teátrumi Társaság szakmai támogatásával valósul meg.