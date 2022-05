Szombaton Kazincbarcikáról indult és ott is ért célba a 43. magyar körverseny mezőnye. A 177 kilométeres táv során Ózdon, majd két ízben a kazincbarcikai áthaladáskor gyorsasági részhajrá, illetve Farkaslyukon (396 m) egy második, Tardonán pedig (304) két harmadik kategóriás hegyi hajrá és 1325 méter szintkülönbség várt a 125 versenyzőre.

A rajthoz szinte az utolsó pillanatban érkezett meg a BikeExchange-Jayco kissé eltévedő csapatbusza, ám Dylan Groenewegen és társai végül el tudtak indulni a derült időben kezdődő etapon. A nap szökésébe négyen kerültek be, köztük a hegyi pontversenyt vezető, így piros trikós Aaron van Poucke is, az üldözést pedig az elmúlt napok hagyományainak megfelelően a Quick-Step Alpha Vinyl és az Israel-Premier Tech vezette, amelyek két percre engedték el az élbolyt.

A versenyzőket hol lovaskocsiról, hol egy terepjáró tetején állva nézték a szurkolók, minden áthaladásnál egyre többen tekintették meg a mezőnyt a körpályán.

A szökést a tardonai emelkedő utolsó megmászása után fogta be a mezőny, és mivel Van Poucke mindhárom hegyi hajrát megnyerte, biztosította elsőségét a kategóriában. A kategorizálatlan dédestapolcsányi emelkedőn a BORA-hansgrohe és az Israel-Premier Tech növelte a tempót, és bár a síkra érve akadtak szökési kísérletek, a sprinterek csapatai mindet hatástalanították. A várakozásoknak megfelelően így mezőnyhajrá döntött, ahol az első helyért zajló küzdelemben a sárga trikós Jakobsen kissé beszorult felvezető embere és a kordon közé, így az eddig siker nélkül álló Groenewegen nyerte kettejük csatáját.

"Nem dobhatsz mindig hatost a kockával, néha jól, néha rosszul jönnek ki a dolgok. A második hely nem rossz, boldognak kell lennem, noha Dylan mögött a másodiknak lenni nem az a hely, ahol végezni szeretnék" - értékelt a díjátadó után az M4 Sport kérdésére Jakobsen. A két sprinter 2020 augusztusában a lengyel körversenyen csatázott az elsőségért, amikor Groenewegen szabálytalan manőverrel súlyos sérüléssel járó versenybalesetet okozott honfitársának. Jakobsen arcának minden csontja eltört, az összes fogát elvesztette, és két napig mesterséges kómában tartották.

Jakobsen szerint csapata kiváló munkát végzett, az ő lábai hiányoztak a sikerhez az elmúlt két napban aratott győzelmei után.

Ma a második hely volt a maximum, amit elérhettem, csak saját magam okolhatom, hogy nem voltam elég gyors - fűzte hozzá Jakobsen. Előre tekintve elárulta, összességében jó formában érzi magát a soron következő edzőtábor előtt, amely után a belga körversenyen készül majd a Tour de France-ra, amely a legnagyobb célja az idényben.

Kiváló volt a tervünk, mindenki értem dolgozott a hajrában, a fiúk rendkívül erősek voltak, jó pozícióba hoztak. Szabadon sprintelhettem, és tudtam, hogy az egyik leggyorsabb vagyok - értékelte örömmel sikerét Groenewegen az MTI-nek, aki nagy motivációnak tartja a győzelmet a következő versenyek előtt.

A legelőkelőbb helyen álló magyarnak járó fehér trikót továbbra is Dina Márton őrzi, aki 10. összetettben. A záróetapon ennek ellenére szökésben gondolkodik, illetve abban, hogy brit csapattársát, Mark Christiant segíti majd.

"Nyilván átbeszéljük a taktikát, de valószínűleg ez lesz" - fogalmazott Dina. - Ma elég rosszak voltak a lábaim, remélem holnapra megjönnek. Lehet, hogy csak az eleje miatt, sokat próbálkoztam szökésbe kerülni, ám nem jött össze.

Karl Ádám utólag hibaként értékelte, hogy az utolsó emelkedőkön túlvállalta magát: miután nagyon motivált volt, a mezőny elejében jött fel ahelyett, hogy a hegyet elöl megkezdve fokozatosan hátracsorgott volna, ahogy a tapasztalt sprinterek csinálják. Felidézte, a jó pozíció érdekében öt-hat kilométerrel a cél előtt oldalt váltott, de küzdenie kellett, hogy Jakobsen és a harmadikként célba érő Rudy Barbier mögé be tudjon sorolni.

Az utolsó másfél kilométeren viszont elvesztettem a kereküket, nem voltak meg a jó lábaim ma a sprinthez. A top tízes eredmény nagy szó lett volna, a tegnapi lábaimmal ez meg is lehetett volna, a maiakkal sajnos nem, többnapos versenyen ez ilyen - fogalmazott az MTI-nek Karl.

A 905 kilométer össztávú Tour de Hongrie vasárnap a Miskolcról induló királyetappal, a 2751 méter szintkülönbséget magában foglaló, 184 kilométeres távval a Kékestetőn zárul hegyi befutóval.

Borítókép: a 43. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye a negyedik, 177 kilométeres Kazincbarcika-Kazincbarcika szakaszon Sajókaza közelében 2022. május 14-én (MTI/Vajda János)