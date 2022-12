Dzsudzsák Balázs az interjúban visszaemlékezik válogatottsága éveire és a búcsúmérkőzésére, elárulva, hogy még most is libabőrös lesz, ha eszébe jutnak a novemberi magyar–görög összecsapás pillanatai. „Mindig számíthat rám a magyar labdarúgás, ha csak tanácsra vagy bármi egyébre is volna szükség, én itt leszek. De elfogadtam, hogy a pályafutásom ezen szakasza most lezárult” – hangsúlyozza Csisztu Zsuzsa kérdéseire válaszolva a sportoló, aki hozzáteszi, sosem volt kérdés számára, hogy még a nehezebb időszakokban is ki kell tartania a nemzeti csapat mellett. A kapcsolatot a házassághoz hasonlítja, amelyben „jóban, rosszban akár, de ott kell lenni a másik mellett”.

„A saját hazádért játszani, ennél nincs feljebb!”

– mutat rá Dzsudzsák a beszélgetésben.