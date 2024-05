Az egyetem és a térség számára is jelentős két napon Bosznia-Hercegovina és Horvátország egyetemei kulturális programokkal készült, de sporteseményeket is szerveztek a megjelent partnereknek, továbbá az egyetemek közötti szakmai-tudományos együttműködés fejlesztési lehetőségeiről is tanácskoznak a Pécsre érkező partneregyetemek vezetői és a házigazda PTE, valamint az egyetemet fenntartó UQA.

Horvátország is bemutatkozott

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón dr. Miseta Attila, a PTE rektora elmondta, hogy a PTE-nek hosszú időszakra visszanyúló kapcsolatai vannak a megjelent egyetemekkel, és egy olyanfajta feltáró munkát végeznek jelenleg, hogy melyek azok a potenciális kollaboratív kapcsolatok, amelyeket szponzorálni szükséges.

A PTE-nek, a horvátországi és bosznia-hercegovinai egyetemeknek jelentős szerep jut

A sajtótájékoztatón felszólalt Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkár, aki fontosnak vélte kihangsúlyozni, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban felismerte és megállapította azt, hogy Magyarország térségeinek fejlesztés és felzárkóztatása kapcsán az egyik legfontosabb feladat a Dél-Dunántúlnak a fejlesztése. Ebben a feladatban pedig az egyetemeknek a szerepe jelentős lehet. Az államtitkár beszélt arról, hogy a térségben fontos a gazdaság fejlesztése oly módon, hogy nagy volumenű iparfejlesztéseket tudjanak megvalósulni, valamint szót ejtett az infrastruktúra fejlesztésről – vonalas, tömegközlekedés –, amellyel be tudják kapcsolni a Dél-Dunántúlt Közép-Kelet- és Délkelet-Európa gazdasági szövetébe.

Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke az eseményen elmondta, hogyha az országnak van olyan térsége, ahol minden olyan együttműködésnek helye van, amely a térség fejlesztését tudja szolgálni, akkor a Dél-Dunántúl és Baranya biztos, hogy ilyen. Beszédében kiemelte, hogy a stratégiai szövetség fontos szelete az, hogy hogyan tudnak új lendületet hozni a határ menti térség fejlődésébe. Ezen terület esetében nem csupán Baranyára gondolnak a határ innen és túlsó oldalán, hanem a magyar kormány nyugat-balkáni stratégiájával összhangban egészen Horvátország és Bosznia-Hercegovináig gondolkodnak közösen egy fejlesztendő térségben.