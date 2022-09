Olyat már hallottunk, hogy Budapestet és Bukarestet összekeverik, de most Curtis emelte a tétet: Komáromot és Komlót keverte össze egy koncertjén - figyelt fel rá a kemma.hu. Úgy látszik egyébként, hogy Komló több sztárt is zavarba hoz, a közelmúltban a Komárom-Esztergom megyében élő Varga Irén (avagy Mahiana Rosszallo, hiszen ezen a művésznéven is sikerekre tört a netes celeb) kötött ki a Baranya megyei településen, miközben Heves megyében Kömlőn lett volna fellépése.

No de visszakanyarodva Curtisre. A komlói bányásznapokon pénteken adott koncertet az énekes. Egyszer csak elkiáltotta magát:

Hadd halljak mindenkit: Komárom, a barátaimnak! Egy, két, há!

Mire a tömegből többen kiabálni kezdték, hogy Komló, és a színpadon is jeleztek neki, így korrigált: „Hadd halljam: Komló!” A korábban drogpoblémái miatt Majkával már egyszer szakító rapper egy azóta eltűnt Insta-storyba feltett egy térképet, amely a Komárom és Komló közötti távolságot mutatja, gifként pedig még rátette a mémként híressé vált csodálkozó John Travoltát. Nos, a csodálkozás nem alaptalan, maradjunk annyiban, és a kommentelők is hol pikírt, hol aggódó véleményeket fogalmaztak meg. Ezen a TikTok-felvételen meg is örökítették a Komló-Komárom polémiát. Egy kommentelő pedig megjegyezte:

Ország gyöngye, aranya, legszebb megye Baranya. Kivéve Komárom.

Az aggodalom nem alaptalan, a nyáron ugyanis felmerült, hogy a korábban drogproblémákkal küzdő rapper viszaesett, és ez áll a Majkával való második szakítása mögött. Curtis hevesen tagadta a drogfüggőségéről szóló híreket, és azt nyilatkozta, hogy belefáradt abba, hogy örök második legyen, épp ezért szólóban tervezi tovább folytatni karrierjét. Majka aztán írról írt, hogy a pletyka igaz, és minden jót, gyógyulást kívánva zenésztársának. Aztán, ahogy arról a Ripost beszámolt, Curtis is reagált, egy azóta nem elérhető posztban: „Sajnos megint beleestem abba az ördögi körbe mint anno… De rendbe rakom magam. Köszönöm ezt a 12 évet testvér!”. Aztán a visszaeséséről szóló sajtóhírek kapcsán újra posztolt, ismét nyomatékosítva, hogy nem esett vissza, és hogy amiben annak idején benne volt, az köszönő viszonyban sincs azzal ami most történt és amiben éppen van.

Mint köztudott, 2018-ban a fesztiválszezon végéhez közeledve a SZIN színpadán jelentette be Majka, hogy Curtis drogproblémái miatt nem dolgozik vele tovább. Curtis akkor sokáig tagadott, aztán 2019 januárjában az elvonó mellett döntött. Később, ahogy arról a Magyar Nemzet is írt, Hajdú Péter műsorában elmesélte, hogy olykor napokig nem ment haza, több mint 100 millió forintot költött különböző tudatmódosítókra, és a végére olyan kemény szerekhez is nyúlt, mint a crack, ami azt jelenti, hogy nemcsak szívott, lőtte is magát. A pandémia után végül Majkával együtt tértek vissza együtt a színpadra.

Curtis egyébként maga is feltöltött egy videót a komlói koncertről, amiben arról „viccelődik”, hogy megint be van állva, miután egy Varga Viktor-dalt kezd el énekelni. A kommentelők azonban nem ezen élcelődtek, hanem megkérdezték: nem Komáromban volt-e a buli véletlenül. Volt, aki új településnevet is kitalált: Komlálom, illetve Komlárom. Persze többen azt is megjegyezték, hogy jó bulit csinált a rapper, és hogy várják őt máshol is.