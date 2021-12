Ábel Edit, a játék megvalósítója azt is elárulta, hogy idén még egy újdonsággal is kedveskednének a családoknak. Olyan vállakozó kedvű nagymamákat, anyukákat keresnek, akár a környező településekről is, akik szívesen mesélnek. A mesélőknek egy karácsonyi hangulatú sarkot varázsolnak, ahol mindenki felolvas egy-egy mesét, amit videóra vesznek, és az adventi estéken a közösségi oldalainkon megosztják. Ennek köszönhetően a gyerekek anyukájuk vagy akár a szomszéd kislány mamájának karácsonyi meséjét is meghallgathatják esténként.