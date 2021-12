Az őszi téli hónapok igazán alkalmasak egy méregtelenítő, bőrápoló szaunázásra, ehhez kínál kiváló programokat a Harkányi Gyógyfürdő új Szaunavilága, ahol négy szaunamester várja a vendégeket. Sós-cukros peelingeket, bőrápolást, és jeges programot kínálnak a hétvégi napokon. Hogy mit is jelent ez pontosan, azt Farkas Evelyn (kétszeres Magyar Bajnok, az ezüst- és bronzérmes világbajnoki magyar szaunamester csapat tagja, a Magyar Herbál kupa abszolút győztese) szaunamester magyarázta el lapunknak.

A szaunafelöntés egészen más, mint amikor valaki csak simán beül a kabinba, ugyanis ezeken a programokon picit elterelődik a vendég figyelme, mivel szaunamester vezényli le a körülbelül 12–15 perces programot, közben pedig a szaunázók százszázalékosan ki tudják használni az egészségre gyakorolt hatását.

– Bizonyos időközönként illóolajos vizet, vagy illóolajos jégkását helyezünk fel a szaunakályhára. Egy alkalommal általában három illatot szoktunk használni, ezzel három körre osztjuk a programot. Már csak azzal, hogy ezeket a különböző, száz százalék tisztaságú illóolajokat használjuk, különböző aromaterápiás hatásokat tudunk elérni egy-egy ilyen szaunaprogram alkalmával – mondta.

Az illatok a limbikus rendszerre is hatnak, és már zenét is visz be a szaunamester, ezzel még hangulatosabbá teszi a programot. A kellemes, illatos gőzt a szaunamester különböző legyezési technikákkal oszlatja el a kabinban. A forró levegő mozgatása bent a szaunában nagyon kellemes simogatást nyújt a bőrnek, amely tulajdonképpen endorfint (boldogsághormon) szabadít fel a vendégekben.

Az illataromás szaunafelöntéseken kívül többféleképpen lehet még a szauna tisztító hatását fokozni. A Harkányi Gyógyfürdőben a vendégek különböző testkezelő anyagokat kapnak, amelyekkel a szauna melege által fellazult legfelső hámréteget le tudják radírozni, hámlasztani, illetve értékes anyagokkal tudják bőrüket táplálni.

A jeges szauna program kétharmadánál pedig jégkockát kapnak a résztvevők, ugyanis addigra már jól kitágulnak a hajszálerek a bőrben, majd a jeges hideggel összehúzódnak, ez pedig kiváló értorna, ami a keringési rendszernek tesz jót.

Fürdőruha nélkül hatásosabb

Azért, hogy az egészséges szaunázást teljes mértékben ki tudják használni a vendégek, célszerű fürdőruha helyett szaunaruhát, vagy pamut lepedőt használni. A fürdőruha műszálas anyaga ugyanis nem hagyja a bőrünket lélegezni, és az izzadás sem olyan hatékony, ez pedig fizikai gátat jelent a méregtelenítés folyamatának. Ezen kívül a fürdőruhával korábban a vendég nagy valószínűséggel a medencében volt, a vízkezeléshez használt vegyszerek pedig a szauna magas hőmérsékletének hatására kipárolognak belőle, ami szintén nem egészséges.

Az őszi-téli vírusos, betegségre hajlamosító időszakban előszeretettel használnak olyan illóolajokat, amelyeknek baktérium- és vírusölő hatása van, ilyen például a teafaolaj, emellett a köhögésre kiváló a kakukkfű, a borsmenta pedig jó légúttisztító. A citrusféléknek kiváló élénkítő-frissítő hatásuk van, így ez utóbbiakat inkább a nyári időszakban szokták alkalmazni. Karácsony közeledtével a fűszeresebb illatok kerülnek előtérbe, ezek is fokozzák a szaunázás élettani, egészségre gyakorolt jótékony hatásait.