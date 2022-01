– Hogyan került kapcsolatba a pilatesszel?

–Öt éve kezdtem el edzősködni egy fitneszteremben, ahol állóképességi mozgásformákat oktattam. A teremben vadul villogó LED-fények és hangos zene mellett egy még hangosabb instruktor vezényelt – ez voltam én. Aztán egyik napról a másikra szükségét éreztem a meditálásnak, önmagam megismerésének. Így ismerkedtem meg a pilatesszel. Ezzel ki is léptem a fitnesztermi környezetből, és kerestem azt a helyet, ahol családiasabb, kényelmesebb keretek között tudom terjeszteni az egyik legegészségesebb mozgásforma előnyeit.

– Milyen főbb életmódváltozással jár mindez?

– Már az első órák után az ember a gyakorlatok következtében jobban kihúzza magát, nem feszíti, húzza fel a vállait, ellazítja az állkapcsát, amely rögtön egy jobb életminőséget eredményez. Már ez önmagában nagy változás, de még számos pozitívum van. A helyes táplálkozás pedig könnyedén jön, hiszen az ember egy jó pilates után egyszerűen jobb, könnyedebb, természetesebb ételeket kíván.

– Honnan jött az ötlet, hogy saját helyet nyisson?

– Nehezen bírom, ha nem vagyok egész nap elérhető a vendégeim számára, márpedig egy teremben, vagy mással összedolgozva ezt nem feltétlen lehet biztosítani. Szerettem volna egy helyet kialakítani, ami nekem és vendégeimnek is tökéletes. Sokáig, amíg más jellegű főállásom volt, házhoz jártam a vendégeimhez. Így, saját hellyel sokkal elérhetőbb vagyok, és egy szakmailag is megfelelőbb helyet tudok biztosítani, ami immáron a masszázsnak is helyt ad.

– Mennyivel másabb ilyen edzőként tevékenykedni?

– Ég és föld. Szakmailag már nem tudnék megtartani egy olyan edzést, más mozgásformával, mint régen. Nagyon érzékeny lettem a részletekre, a helyes kivitelezésre. Ez semmi mást nem jelent, mint hogy aki hozzám jön edzeni, teljes figyelmet kap. Voltak már nálam edzeni protézissel, gerincműtöttek, illetve sclerosis multiplex-szel is. Sosem unatkozom.

– Mik a tervek a jövőre nézve?

– Jelenlegi terv, mely hamarosan aktualitását is nyeri, hogy a PTE hallgatóinak is tartok edzést. Erre ettől a félévtől lesz lehetőség. A hetekben kezdődtek a Balance Board edzéseim, amely egy egyensúlyozó deszkán zajlik, a mélyizmok megerősítése és az egyensúly fejlesztése érdekében. Emellett szeretnék gyermekekkel is foglalkozni a jövőben.

Újságíróként lett szívügye a város

Guth Orsolya a Koch Valéria-iskolában tanult tizenkét évig, majd a PTE hallgatója lett. Pécs örök szerelme marad, és imádja, hogy szinte nem tud úgy végigsétálni a városon, hogy ne fusson össze egy ismerőssel. Az egyetemen újságírással foglalkozott, és ekkor került igazán közel a városhoz. A jövőben szeretné repertoárját bővíteni, de az emberekkel való foglalkozásról és a vendégeiről már nem tudna lemondani.