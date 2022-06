Az elmúlt években soha ennyire nem küzdöttek a vendéglátósok a dolgozókért, mint most. Sok helyen már lemondtak arról, hogy szakképzett munkaerőt találnak, és minimálisra csökkentették az elvárásokat: nem szükséges tapasztalat sem, csak tanulásra való hajlam, dolgozni akarás, de így is nehéz. Kevés a jelentkező, vagy ha van, akkor az illető csak egy-két napig bírja a munkából adódó terhelést.

A harkányi éttermek többsége munkavállalót keres, általában két-három embert, de van, ahol hat fő hiányzik még a személyzetből. Gyakori, sőt szinte mindennapos, hogy maga az üzletvezető is beáll dolgozni a csúcsidőben.

Ivanics György, a szezonálisan működő Szigeti Csárda tulajdonosa is évről évre tapasztalja, hogy egyre nehezebb feladat az éttermi személyzet feltöltése. Ő a térség legidősebb vendéglátósa, korából adódóan már több mint 10 éve a pihentető, nyugdíjas éveit élvezhetné, de még gyakran serénykedik a vendégek között. Lányára támaszkodhat, ő is az étteremben dolgozik.

– Főleg kézilányt, mosogatót, konyhai kisegítőt nehéz találni. Mivel mindenki munkaerőhiánnyal küzd, elcsábítják őket, pedig tisztességes fizetést kínálunk számukra – mondta Ivanics György. Hozzátette, idén szerencsére vannak tavalyról visszatérő munkavállalói, de a főszezon idejére még biztosan kell dolgozót felvennie. Az étteremben az esti időszak a legerősebb, ez sokaknak nem felel meg, vagy nem tudják megoldani a hazajutást.

A strandfürdőben működő Sétány Étterem is dolgozót keres, szakácsot, főzőasszonyt, és felszolgálót, de egyelőre még az érdeklődés is gyenge.

– Ketten hívtak eddig az egy hónap alatt, és fiatalok, 16 év alattiak érdeklődtek, őket nem tudom alkalmazni – mondta az üzletvezető. Bízik benne, hogy a tanév végétől még fognak jelentkezni az állásokra, de ott is gyorsan kell kapni a munkavállalók után, hiszen a balatoni helyek is csábítják őket.

Az éttermek egyébként az idén nagyon erős szezonra számítanak. Ez a járvány óta az első olyan nyári szezon, hogy szinte nyoma sem látszik már a korlátozásoknak, amelyek miatt nem csak a vendégek voltak óvatosak, de a szektorban dolgozók is bizalmukat vesztették, és sokan pályát váltottak. Aki viszont az elmúlt két évben kitartott a sok probléma és veszteség dacára, az mind nagyon elszánt, keményen dolgozik, hogy visszatérhessen a normális kerékvágásba a vendéglátás-turizmus élete.



Szobaasszonyt is alig találnak már



Nem csak a szezonális munkára nem találnak alkalmazottat, az éves állást ajánló szállodák is nehéz helyzetben vannak. Végi János, a harkányi Xavin Hotel tulajdonosa elmondta, óriási gondok vannak a vendéglátásban, és elképzelni sem tudja, hogy mindez hova fog vezetni.

– Most már a délelőttös műszakokat is alig tudjuk feltölteni, szobaasszonyokat nehezen találunk – mondta. Az épp most végzett, tapasztalatlan szakács pedig nettó 350 ezer forintért, és cafeteriáért nem dolgozik, pedig 8 órás munkarendet, és még nyáron is minimum egy szabad hétvégét biztosítanak számukra. Sok fiatalnak pedig az az első kérdése, hogy hétvégén és esténként kell-e dolgozni, miközben a vendéglátásban ez mindig egyértelmű volt. Aki ezt a pályát választotta, tisztában volt ezzel.