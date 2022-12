– Milyen hosszú egy stílustanácsadási folyamat?

Alapvetően három lépcsőből áll egy tanácsadás. Az első az arcnak a megismerése, és a hozzá passzoló színeknek a megismerése, megszeretése, és a megfelelő hajszín, frizura kiválasztása. A második lépcsőfok egy intimebb lépés, ezen a szinten történik a test elemzése. Ezután jön az egyik legizgalmasabb rész, a stílustérképnek a felfedezése. Azt kutatjuk, hogy kik is vagyunk valójában, mi rejlik bennünk. Csak azután, hogy definiáltuk magunkat, kezdhetjük el összeállítani a szetteket, hogy kinek mire van szüksége, milyen célokat szeretnénk kifejezni ruhatárunkkal. Egyébként teljesen egyéni, hogy ki mennyi idő alatt tudja a változásokat beépíteni az életébe. Van, akinek elég három hét is, de másnak eltarthat fél vagy egy évig is.

– Miért van az, hogy mai napig több nő fordul tanácsadásért, mint férfi?

A társadalmunkban van egy olyan nézet, hogy a ruházkodás, az öltözködés az egy nőies tevékenység. De egy férfi is ugyanúgy becsomagolja magát minden reggel, hogy elérje saját céljait. És rengeteg olyan beszélgetésben volt már részem, amely során kiderült, hogy nagyon is érdekli a férfiakat, hogy hogyan néznek ki. Ennek ellenére mégis nehezebben kérnek segítséget. Persze vannak kivételek.

– Mit gondolsz a csúnya karácsonyi pulcsi szokásáról?

Miért ne lehetne egy kis humort bevetni az ünnepek alatt? A mi keresztény kultúránkban az adventnek van egy mély belső lecsendülési jellege, de azért ebben az időszakban is elfér egy kevés vagányság.