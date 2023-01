Sok előnye van annak, hogyha tudatosan elkezd az ember befelé figyelni és meditációs technikákkal fordulunk lelkünk felé. Az elmélyedés csökkenti a stresszt, a szorongást és javítja az összepontosítást, a koncentrációt. Mindezek mellett növeli az önismeretet, elősegíti az érzelmi egészséget, valamint fokozhatja az általános jólétet, javíthatja az alvást és elősegítheti a fizikai egészséget is.

A meditációs foglalkozásokat kezdőknek és haladóknak is ajánlják a szervezők. Valamint említést tesznek eseményükben arról is, hogy miért jó közösen meditációs gyakorlatokat végezni. Az ok egyszerű: az inspiráció. A spirituális életben, ha látod, hogy eltökéltséged, őszinteséged nem elég erős, akkor meg kell próbálnod másokkal közösen meditálni.

További információ az eseményről az alábbi linken olvasható: https://www.facebook.com/events/827025355260333/827025375260331/?active_tab=about