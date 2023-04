A Harkányi Horvát Vegyeskórus 2022-ben volt 20 éves, a jubileumi ünnepség viszont a tavalyi sok program miatt idénre tolódott. A csoport repertoárjában népdalok és templomi énekek is szerepelnek, sok helyre hívják őket hazai rendezvényekre, de ápolják a határon túli kapcsolatokat is. A katolikus templomban a kórus közreműködésével havi egy alkalommal horvát szentmisét tartanak. Az év során számos városi rendezvényen fellépnek, ezen kívül az általuk szervezett programok, mint a hagyományos Horvát Est, vagy a tavaly már harmadik alkalommal megrendezett horvát kórusok találkozója is színesítik a fürdőváros kulturális rendezvényeinek sorát.