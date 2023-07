Vendégem volt Tamás Éva, színésznő, a Tamás Éva Játéktára zenekar frontembere, gyógypedagógus. Tamás Éva Játéktára már több mint 15 éve működik. Fontos a szülő - gyermek együtt töltött minőségi idő, ami náluk garantált egy-egy foglalkozás alkalmával. Volt olyan év, amikor 80 koncertet is adtak országszerte, de külföldön is felléptek már.

Éváéknál az esélyegyenlőség is jelentős szerephez jut. Szoros kapcsolatban van például a Pécsi Down Alapítvánnyal. Éva rengeteg minden mással is foglalkozik. De, hogy pontosan mik ezek és hogy hogyan tudja mindezt összeegyeztetni, az a beszélgetésünkből kiderül!