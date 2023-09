Vendégem volt Dr. Dénesné dr. Orcsik Judit, jogász, közgazdász, mediátor. Sokan nem tudják de a mediáció akár a válásokat is megelőzheti. Beszélgettünk a párkapcsolati konfliktusokról, amelyek feltárásával sok kapcsolat megmenthető lehet. A témával kapcsolatban Judit még egy könyvet is írt. Véleménye szerint a konfliktus gyökere a kimondatlanság, hogy nem mondjuk el, hogy mit szeretnénk, mi zajlik le fejünkben. Ez a kimondatlanság bizony fejtörést okoz a másik számára, terápiás foglalkozásokon megélt történeteken keresztül is bemutatta ezt a problémát. Miért lépünk ugyanabba a hibába? Hogyan tudunk ezen változtatni? Mit fontos ilyenkor tennünk?

