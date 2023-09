Pécs nem véletlenül viseli a kultúra városa becenevet: 2010-ben megépült a Kodály Központ, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Múzeumok utcája és a Zsolnay Kulturális Negyed, emellett egy parkosítási program is indult, így nem is csoda, hogy Pécs az egyik legélhetőbb városként van elkönyvelve az országban.

Ebbe a műemlékekben gazdag városba is ellátogat az OGEX, amelyen az alábbi programokat is kipróbálhatjuk: autószimulátorok, Virtuális Valóság, azaz VR játékok, retro játékok, társasjátékok, valamint edukációs előadásokat is hallhatunk a gaming és az e-sport világából. A napot az OGEX 2023 E-sport OPEN Rocket League versenyének területi döntője koronázza meg, amelyen kiderül, hogy kik azok, akik bejutnak a budapesti döntőre. A rendezvény ingyenes, de érdemes regisztrálni online!

Te ott leszel majd a pécsi OGEX-en?