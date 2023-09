Vendégem volt Somlai Norbert, sportmasszőr. Norbert mielőtt sportmasszőr lett sok minden másban is kipróbálta magát, többek között külföldön is, de egyikben sem érezte magát igazán otthon. A szakma kitanulásának alapötletét a kézilabda versenysportból adódó folyamatos sérülései adták. Aktív 4 éves sportmasszőri tevékenysége alatt sok súlyos sérülést is látott már de az, hogy melyek voltak ezek beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!