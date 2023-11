Különösen az ünnepek közeledtével kezd fogyni a megtakarítás a családi kasszából. A finom fogások, sütemények, ajándék a család apraja-nagyjának mind-mind súlyos tízezrekbe kerülnek. S ha nincs szerencsénk, akkor a gyerekek is pont ilyenkor növik ki a ruháikat, időszerűvé válik a ruhatárfrissítés. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és a Pécsimami Közhasznú Egyesület ezen családok helyzetét szerették volna megkönnyíteni. November 12-én délelőtt tartották ugyanis a következő baba-, gyerekholmi- és játék börzét fedett helyszínen, az Uránvárosi Piac épületében.

Már a Hajnóczy utcába befordulva belecsöppentünk a vásári kavalkádba, nagyon sokan voltak. A szemfüles börzéző előre tájékozódik a parkolóhelyekről, a Pécsimami közösségi oldalán is jelezte, hogy a 6-os út túloldalán, az Uránvárosi Kormányablak előtt keresgéljenek az autósok. Ám egészen az utca végén lévő hotelig minden hely tele volt. A piacnál aztán a kültéri és beltéri árusítóhelyeket egytől egyig elfoglalták az eladók. Megtalálható volt itt baba- és kisgyermekruha, cipők, bakancsok, játékok, könyvek, babszoba kiegészítők. A karácsonyra gondolva ünnepi mintás szoknyácskák, pulóverek között is válogathattunk. Alkudni is lehetett, sok eladó engedett a végösszegből ha valaki több dolgot vett egyszerre. A kilátogató családok nem maradtak éhen, finom kürtőskalács illata lengte be a külső területet.

A szervezők a rászorulókra is gondoltak, a feleslegessé vált gyerekholmikat bárki leadhatta a piacfelügyelői irodában. A következő börzét december 10-én 9.00 - 12.00-ig tartják majd.