Az 1976-ban átadott Konzum a mérvadó pécsi áruházként vonult be a városi köztudatba, amelynek jelentőségét tovább emelte, hogy – ha minden igaz – az első vidéki mozgólépcső is e kereskedelmi egységbe került. Laufer László fotóriporterrel beszélgetünk a régi időkről, sőt, néhány elképzelésünk is van az áruház kihasználásával kapcsolatban. Tudta, hogy a tetőn régen még koncertet is tartottak? A mozgólépcsőn pedig divatbemutatót!