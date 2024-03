Tündérszépek 2024 2 órája

Öltözködési kisokos: nem mindegy, mi a színed!

A megújult, 2024-es Tündérszépek szépségversenyben továbbra is van lehetőség beküldött portfólióval nevezni, vagy kérhetsz ingyenes fotózást is. Itt profi sminkes és fodrász segít neked kihozni a legjobb formád a kamera előtt, ám a szetted magad állítod össze. Ebben lesz most segítségünkre Mondovics Tyra szín- és stílustanácsadó.

A fotózás során sportos, alkalmi és fürdőruhás szettekben készülnek képek. Fontos tehát, hogy jól válogasd össze őket, hiszen lehet, hogy ezzel a ruhával valósítod meg az álmaid! Természetesen a megfelelő fazon is sokat számít, mi most azonban a színek felől közelítjük meg a dolgot. Ha eljössz a fotózásra, az első, amit megkérdezünk tőled, hogy milyen színű ruhákat hoztál. A legutóbbi alkalommal tarolt a fekete. Nem olyan meglepő fordulat ez, hiszen a fekete olyan szín, amihez mindenki szívesen nyúl. Mindenkinek jól áll. De biztosan a fekete áll a legjobban mindenkinek? Pontosan erről az apró, ám nagyon fontos részletről beszélgettünk. A négy évszak Ahhoz, hogy megállapítsuk kinek milyen színek állnak jól, a természet minden eszközt megadott. Először is, alapjául szolgál minden ember természetes színe. Tehát a haj, a szem, bőr árnyalatai. A színek csoportját pedig szintén a természet segített rendszerezni: tavasz, nyár, ősz, tél. Az ősz sárgás és bordó falevelei, a tél fehér és szürkés varázsa, a virágzó tavasz pompája, a tikkasztó nyár vibrálása - ha látod magad előtt, akkor el tudod képzelni a palettát. Természetesen, a színek vizsgálatánál azt is szemügyre vesszük, hogy hideg vagy meleg árnyalatokról van szó. Egy színtanácsadó eszköztára Mondovics Tyra ha házhoz menne, valószínűleg egy pehely súlyú kofferrel érkezne hozzád, amiből csoportosított, finom anyagú, gyönyörű színekben pompázó kendőket ránt elő. Először egy fehéret, amit a ruhádra terít, szabadon hagyva a nyakad, hogy jól látszódjon a bőröd színe. Ha festett hajad van, azt is letakarja, hogy a mesterséges színektől mentes, pőre, veled született árnyalataidat szemügyre vegye. Ezek után jönnek a varázslatos színek. Ha manapság bemegyünk a boltba, sajnos nem találkozunk ennyi árnyalattal. Szinte el is felejtettünk néhányat. Mint azt megtudtuk, a szemünk egy összehasonlító szerv. Önmagában nem tudja értelmezni úgy a színeket, ezért kell az arc elé helyezni, és megnézni, hogy viselkedik a természetes árnyalatunkkal. Neked mi a kedvenc színed? - A klienseknél általában az egyik legnehezebb, mikor a kedvencük, illetve a nem kedvelt színük kerül az arcuk elé. Sok esetben a vélemény ütközik a látvánnyal, a kedvenc szín nem az igazi, míg az a szín, amit nem kedvel, igazán jól mutat - osztotta meg velünk a szakember. Természetesen itt nem arról van szó, hogy más szín nem áll jól egyáltalán, egyszerűen a velünk egyensúlyban levő színek állnak igazán jól. Amikor erre a szem ráérez, egy új világ tárul elénk. Nem érdemes azonban egy konzultáció után kiürítenünk a gardróbot, pláne mert lehet, hogy egy üres szekrény fog visszanézni ránk. Tyra a fokozatosságot hangsúlyozza, saját tapasztalatból is elmondhatja, szép lassan ki fognak kopni a régi darabok. Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal ingyenesen el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Baranya vármegye szépségei Tolna, valamint Somogy megye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

