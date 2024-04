– Gyermekkorom óta rajzolok, otthon mindenem össze volt firkálva, elkerülhetetlen volt, hogy ne ilyesmivel foglalkozzak a későbbiekben. Családom is támogatott ebben. Művészeti iskolában viszont nem tanultam. Sok helyről csak javasolták, próbáljak tetoválást készíteni. 2008-ban egy nagyon alap felszereléssel készítettem az első tetoválást

- így foglalta össze Balázs Ábel, hogy mi motiválta őt a tetoválások készítése felé, hogyan indult karrierje.

A vendég fontosabb a tetoválásnál

– Általában minden tetoválónak kialakul egy sajátos stílusa. Az én védjegyem a portré lett. Ha ránéz valaki egy arcképre, akkor nem hasonlít az illetőre, hanem konkrétan megelevenedik a bőrön a portré.

Stílusának kialakulásában nagyban közrejátszik Ábel személyisége, az élettel kapcsolatos felfogása.

– Fontos számomra, hogy lelket vigyek a tintával együtt a bőrre, emiatt sok időt töltök az ügyfelek megismerésével. A tetoválások készítése közben pedig mindig beszélgetünk, hogy a témát magaménak érezhessem.

Elmondása szerint minden egyes témához ő így szeret hozzáállni, legyen szó egy egyenes vonalról, vagy egy feliratról.

– Akár lehet minket lelki szemetesládának is hívni, hiszen a varrás közben elhangzik sok olyan téma, amitől kicsit megkönnyebbül a vendég. Ebből én is nagyon sokat tanulok, hiszen ezt felhasználva tudok olyan tetoválást készíteni számára, amitől neki fontos lesz a mű, lelket viszek bele. Úgy is fogalmazhatunk, „kivarrom” belőle ezeket. Hordja magán, de nem nyomja belül.

Mélypontok és sikerek is akadtak

– Voltak kudarcok a pályám során, visszatérve az egyenes vonalhoz, ezt nagyon nehéz szépen kivitelezni. Ez volt az egyik pont, amikor elgondolkodtam azon, hogy abbahagyom. Ekkor jöttem rá, hogy mennyivel több van az egész szakmában. Elkezdtem alázattal viszonyulni a tetoválás készítéshez, nem is reklámozom magam, ennek ellenére megtalálnak a lehetőségek.

Ábel a közelmúltban kapott egy felkérést, hogy március 29-én országosan híres rapperek, Sisi és Lil Frakk koncertjén a színpadon készítsen tetoválást.

– A lehetőség igazából megtalált, hiszen ismerősök és korábbi vendégeim ajánlottak. Ezért is gondolom azt, hogy lélek nélkül nem lehet ezt csinálni, fontos tényező, hogy a vendég elégedett legyen.

Harcol a szakmáért

Szerinte sokan azért kezdenek csak bele a szakmába, hogy rengeteg pénzt keressenek kevés munkával és minimális odafigyeléssel. Számára nem a pénz a fontos, ahogyan ez szakmai felfogásában is visszaköszön. Jelenleg nem szükséges egy vállalkozáshoz szakmát igazoló papír, ennek ellenére ő már a