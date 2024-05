Podcastünkben az NB II.-es szezont eddig veretlenül teljesítő PMFC női labdarúgócsapatának vezetőedzője, Bolboaca Augustin volt a vendég, aki mesélt arról az időről is, amikor elvetette a magot, hogy évekkel később virágozhasson a focijuk. Most vasárnap pedig 13 órától a Pápa ellen akár egy döntetlennel is feltehetik egész éves teljesítményükre a koronát, hiszen akkor már senki nem érheti őket utol az élvonalba tartó maratonjukon.