Közel negyven év után nyugdíjba vonult Tillai Gábor történész a Janus Pannonius Múzeum kulturális menedzsere a Tájak Korok Múzeumok Klub vezetője és még lehetne sorolni, hogy mi mindennel foglalkozott és foglalkozik ma is ugyanis nem hagyja abba a munkát. Polgári családban nőtt föl így megtanulta, hogy mit is jelent a szolgálat eddigi életét is ez határozta meg. Középiskolai történelemtanári diplomával 1986-ban került a múzeumhoz. Több rangos köztük állami elismerésben is részesült legutóbb pedig a Tüke emlékérmet is átvehette.

Kedves hallgatóink Tillai Gábor történésszel a Janus Pannonius Múzeum kulturális menedzserével a Tájak Korok Múzeumok Klub vezetője volt műsorunk vendége.

Gungl Lászlót hallották.